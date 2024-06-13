ООН: Число беженцев в мире превысило 117 млн человек

Число вынужденно перемещенных лиц к концу 2023 года достигло рекордного показателя в 117,3 млн человек.

Число вынужденно перемещенных лиц к концу 2023 года достигло рекордного показателя в 117,3 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Сообщается, что число перемещенных лиц достигло новых исторических масштабов по всему миру.

По оценке УВКБ, число беженцев продолжило расти в первые месяцы 2024 года и к концу апреля могло превысить 120 млн человек.

Влияние на рост количества перемещенных лиц оказали конфликты в Судане, ДР Конго, Мьянме и в секторе Газа.

В то же время ситуация в Сирии стала причиной крупнейшего в мире кризиса, связанного с перемещением населения: 13,8 млн человек были насильственно перемещены внутри страны и за ее пределы.