Число беженцев в мире достигло рекордной отметки

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома и которым оказывает помощь Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в середине 2014 года достигло рекордной за всю историю отметки в 46,3 млн. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете УВКБ ООН, опубликованном 7 января.

"В 2014 году мы увидели, что число лиц, находящихся под нашей опекой, выросло до беспрецедентного уровня", - приводятся в докладе слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Антониу Гутерреша. "Пока международное сообщество не может найти политического решения существующих конфликтов, а также предотвратить новые, мы продолжим иметь дело с драматическими гуманитарными последствиями", - отметил он.

Управление ООН по делам беженцев называет причиной роста числа беженцев войны на Ближнем Востоке и в Африке. В докладе отмечается, что количество вынужденных переселенцев в Сирии составляет более 3 млн. человек, Афганистане - 2,7 млн., Сомали -1,1 млн., Судане -670 тыс., Южном Судане -509 тыс., Конго - 493 тыс., Мьянме - 480 тыс., Ираке - 426 тысяч.