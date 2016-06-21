Число беженцев в мире достигло 65 млн. человек

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Турция лидирует в списке стран, открывших свои двери беженцам, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), обнародованном в понедельник в Женеве.

Как передает Report, согласно докладу, в Турции ныне находятся 2,5 млн. сирийцев.

Далее по списку следует Пакистан (1,6 млн. человек). В Ливане нашли приют 1,1 млн. человек, в Иране, 976 тыс. 400, в Эфиопии 736 тыс. 100, в Иордании 664 тыс. 100 человек.

В УВКБ отмечают, что в прошлом году более пяти млн. человек в мире были вынуждены покинуть свои дома, а число насильственно переселенных лиц достигло отметки 65,3 млн. человек.

В докладе указывается далее, что в 2015 году, число беженцев в мире увеличилось на 5,8 млн человек по сравнению с предыдущим годом.