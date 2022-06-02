Число беженцев с Украины в странах ЕС превысило 7 млн человек

Число беженцев с Украины в странах Евросоюза превысило 7 млн человек.

Число беженцев с Украины в странах Евросоюза превысило 7 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг на своем сайте Агентство ЕС по контролю границ Frontex.

"5,3 млн граждан Украины прибыли в ЕС с начала войны в феврале. Общее число перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая также людей неукраинской национальности, составляет 7 млн", - информировало агентство.

"В последние недели в Украину возвращается больше людей, чем покидает страну. В период с 25 по 31 мая почти 260 тыс. украинцев покинули ЕС", - указано в сообщении Frontex. В общей сложности с 24 февраля на родину вернулись 2,3 млн украинцев.

"По состоянию на 23 мая число внутренне перемещенных лиц в Украине впервые сократилось, - сообщает агентство. - Общее число в настоящее время оценивается в 7,1 млн человек, что на 11% меньше, чем 3 мая".

По данным Frontex, самый большой поток беженцев с Украины по-прежнему наблюдается в Польше и Румынии, куда с 25 по 31 мая прибыли 147 тыс. и 32,8 тыс. человек соответственно.