Число беженцев из Мьянмы превысило 500 тыс. человек

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Организации объединенных наций (ООН) заявили, что количество мусульман рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Через 5 недель после массовых беспорядков в Мьянме: в ООН заявляют, что общее число прибывших в Бангладеш беженцев превысило 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.