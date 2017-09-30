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    Число беженцев из Мьянмы превысило 500 тыс. человек

    Об этом говорится в заявлении ООН© Ansar.ru

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Организации объединенных наций (ООН) заявили, что количество мусульман рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

    "Через 5 недель после массовых беспорядков в Мьянме: в ООН заявляют, что общее число прибывших в Бангладеш беженцев превысило 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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