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Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55

Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55 Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 55 атакам в период с 17 октября по 14 ноября.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 00:33
Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55

Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 55 атакам в период с 17 октября по 14 ноября.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Наши силы в Сирии и Ираке с 17 октября по сегодняшний день подвергались нападениям 55 раз", - сказала она, отметив, что 59 военных получили ранения.

"В секторе Газа нет сил США", - добавила Сингх.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

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