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Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 40

Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 40 Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 40 атакам в период с 17 октября по 7 ноября.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 07:52
Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 40

Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 40 атакам в период с 17 октября по 7 ноября.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"С 17 октября по 7 ноября, то есть на сегодняшний день, силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз, 22 атаки были совершены в Ираке, 18 атак - в Сирии", - сказала она.

Она добавила, что США фиксируют рост числа атак, однако считают, что им удалось значительно укрепить свои позиции в регионе за счет передислокации своих сил. "Со своей стороны мы посылаем сигнал каждому государству или негосударственному игроку, который хотел бы вмешаться к конфликт, не делать этого", - подчеркнула Сингх.

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Версия на английском языке No let up in attacks on US forces in Iraq, Syria

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