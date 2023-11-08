Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 40

Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 40 атакам в период с 17 октября по 7 ноября.

Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 40 атакам в период с 17 октября по 7 ноября.

Как передает Report , об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"С 17 октября по 7 ноября, то есть на сегодняшний день, силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз, 22 атаки были совершены в Ираке, 18 атак - в Сирии", - сказала она.

Она добавила, что США фиксируют рост числа атак, однако считают, что им удалось значительно укрепить свои позиции в регионе за счет передислокации своих сил. "Со своей стороны мы посылаем сигнал каждому государству или негосударственному игроку, который хотел бы вмешаться к конфликт, не делать этого", - подчеркнула Сингх.