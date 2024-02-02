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Число атак на базы США на Ближнем Востоке достигло 166

Число атак на базы США на Ближнем Востоке достигло 166 Не менее 166 нападений было совершено на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Иордании, Ираке и Сирии с 17 октября 2023 года.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 07:34
Число атак на базы США на Ближнем Востоке достигло 166

Не менее 166 нападений было совершено на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Иордании, Ираке и Сирии с 17 октября 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на американский военный источник.

По его сведениям, 98 нападений произошло на территории Сирии, 67 - на территории Ирака, еще одно - в Иордании. При совершении атак, согласно источнику, применялись беспилотники, минометные снаряды и баллистические ракеты малой дальности.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

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