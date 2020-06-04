Число арестованных протестующих в США превысило 9,8 тыс

Число арестованных участников акций протеста, проходящих во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, достигло 9 839.

Как передает Report, об этомм сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после публикации видеозаписи задержания Флойда, который умер в больнице 25 мая.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.