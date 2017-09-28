Число араканских беженцев в Бангладеш превысило 500 тысяч

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Число мусульман-рохинья, бежавших от насилия в провинции Аракан в Мьянме в соседний Бангладеш, достигло 501 тысячи человек.

Как передает Report, со ссылкой на агентство "Анадолу" об этом сoобщил представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Дуния Аслам Хан.

По ее словам, беженцы нашли убежище в лагерях и центрах временного поселения в Кокс-Базаре.

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман ранее 26 сентября сообщал о 480 тысячах араканских беженцев в Бангладеш.