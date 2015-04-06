Численность вынужденно перемещенных лиц в Ираке достигла 3 млн.

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Численность вынужденно перемещенных лиц на территории Ирака достигла трех миллионов. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил вице-премьер Ирака Салех аль-Мутлак.

По его словам, "на сегодняшний день численность вынужденно перемещенных лиц и иракцев, бежавших из своих домов, в Ираке достигла трех миллионов человек". Причем, добавил аль-Мутлак, это - только иракцы, "которые были зарегистрированы официально".

Заместитель премьера, курирующий в правительстве вопросы перемещенных лиц и беженцев, пояснил, что все эти люди в общей сложности представляют 538 тысяч иракских семей.

Аль-Мутлак отметил, что из суммы порядка одного миллиарда долларов, выделенных министерством финансов страны на решение проблемы вынужденно перемещенных и беженцев внутри Ирака, уже израсходовано около 600 млн. "Несмотря на впечатляющую цифру, этих средств для удовлетворения всех потребностей изгнанных из своих домов иракцев крайне недостаточно, так как их число все еще продолжает расти", - сказал заместитель иракского премьера.

В этой связи он сообщил, что иракские власти принципиально поддержали высказанную президентом страны Фуадом Маасумом идею о проведении международной конференции доноров, готовых оказать материальную поддержку беженцам и вынужденно перемещенным лицам в Ираке. Аль-Мутлак, однако, не указал ни место проведения одобренной Багдадом спонсорской конференции, ни даже приблизительной даты начала планируемого форума.