Численность ВС США в Нигере может сократиться почти вдвое из-за передислокации

Численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате объявленного в четверг решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конц

Численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате объявленного в четверг решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, военнослужащие США покидают столицу Нигера на фоне массовых протестов. В итоге общая численность американских войск в стране может сократиться с примерно 1,2 тыс. человек - на момент отстранения от власти Базума в конце июля - до "где-то посередине" между 500 и 1 тыс. человек в ближайшие несколько недель, отметил собеседник издания. Он добавил, что окончательное решение о численности войск, которые останутся в стране после передислокации, еще не принято. Итоговая цифра зависит от того, сколько, по мнению Пентагона, необходимо для продолжения контртеррористической операции в регионе.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство США не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности. Сингх также добавила, что ВС США не проводят совместных операций и учений с военнослужащими республики. Ранее ТАСС сообщили в Пентагоне, что администрация Соединенных Штатов приняла решение в качестве предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере, некоторые военнослужащие и техника покинут страну.