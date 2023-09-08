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Численность ВС США в Нигере может сократиться почти вдвое из-за передислокации

Численность ВС США в Нигере может сократиться почти вдвое из-за передислокации Численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате объявленного в четверг решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конц
Другие страны
8 сентября 2023 г. 21:10
Численность ВС США в Нигере может сократиться почти вдвое из-за передислокации

Численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате объявленного в четверг решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, военнослужащие США покидают столицу Нигера на фоне массовых протестов. В итоге общая численность американских войск в стране может сократиться с примерно 1,2 тыс. человек - на момент отстранения от власти Базума в конце июля - до "где-то посередине" между 500 и 1 тыс. человек в ближайшие несколько недель, отметил собеседник издания. Он добавил, что окончательное решение о численности войск, которые останутся в стране после передислокации, еще не принято. Итоговая цифра зависит от того, сколько, по мнению Пентагона, необходимо для продолжения контртеррористической операции в регионе.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство США не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности. Сингх также добавила, что ВС США не проводят совместных операций и учений с военнослужащими республики. Ранее ТАСС сообщили в Пентагоне, что администрация Соединенных Штатов приняла решение в качестве предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере, некоторые военнослужащие и техника покинут страну.

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