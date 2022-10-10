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Численность серых китов в Северной Америке сокращается последние два года

Численность серых китов в Северной Америке сокращается последние два года Американские исследователи рассказали, что количество серых китов у западной части Северной Америки продолжает сокращаться в течение последних двух лет, что напоминает предыдущие колебания популяции за последние несколько десятилетий, но все равно вызывае
Другие страны
10 октября 2022 г. 06:12
Численность серых китов в Северной Америке сокращается последние два года

Американские исследователи рассказали, что количество серых китов у западной части Северной Америки продолжает сокращаться в течение последних двух лет, что напоминает предыдущие колебания популяции за последние несколько десятилетий, но все равно вызывает беспокойство.

Как передает Report, cогласно оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований, по последним подсчетам популяция составляет 16 650 особей, что на 38% меньше по сравнению с пиковым периодом 2015–2016 годов. Киты также произвели наименьшее количество детенышей в этом году с тех пор, как ученые начали подсчет рождений в 1994 году.

Увеличение количества китов, выбрасываемых на пляжи западного побережья, побудило агентство по рыболовству объявить о «необычной смертности» в 2019 году. Исследователи все еще расследуют гибель, но они говорят, что факторы, вероятно, включают изменение климата, его влияние на таянье морского льда, а также условий питания морских животных.

Тогда многие выброшенные на берег киты выглядели истощенными.

По данным NOAA, некоторые из выброшенных на берег китов погибли по другим причинам, таким как столкновение с кораблем или охота косаток. Количество выброшенных на берег китов достигло пика в 2019 году, а затем уменьшилось в последующие годы, что позволяет предположить, что большая часть сокращения популяции, вероятно, произошла тогда.

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