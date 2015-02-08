​Численность подписчиков журнала "Charlie Hebdo" увеличилась в 20 раз

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Количество подписчиков французского еженедельника "Charlie Hebdo" возросло до 220 тыс.. До атаки у журнала было всего 10 тыс. подписчиков.

Как передает Report, по словам директора компании, занимающейся распространением журнала, число проданных копий последнего выпуска приблизилось к 8 млн.

Во Франции было продано около 7 млн. 100 тыс. экземпляров, еще 760 тыс. копий было продано в 25 странах по всему миру.

Уже известно, что новый номер сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" выйдет 25 февраля 2015 года.