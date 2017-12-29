Численность населения планеты достигнет 1 января 7,444 млрд человек

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Прогнозируется, что численность населения Земли 1 января достигнет 7 444 443 881 человек.

Как передает Report, об этом заявили специалисты Бюро переписи США в четверг, 28 декабря.

«В январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать — 1,8 человека», — цитирует сообщение ТАСС.

Ученые напомнили, что численности 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году, и, по прогнозам, к 2050 году оно составит 9 млрд человек.

Пекин рассчитывает, что за три ближайших года население увеличится на 20 млн человек — в 2020 году количество жителей Поднебесной прогнозируется на уровне примерно 1,42 млрд человек.

Второе место в мире по численности населения занимает Индия (около 1,35 млрд человек), а третье — США (326,6 млн). Россия занимает 10-е место в этом списке — 146,8 млн жителей (данные на 01.01.2017).