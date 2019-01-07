Численность населения Парижа ежегодно сокращается на 12 тыс. человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Численность населения столицы Франции ежегодно сокращается на 12 тысяч человек.

Как сообщили в западноевропейском бюро Report, в опубликованном в новом году отчёте Национального института статистики и экономических исследований Франции говорится, что каждый год тысячи человек переезжает из Парижа в прилегающие города или же другие регионы страны.

В отчёте отмечается, что в 2011-2016 годах численность населения столицы сократилась на 59 648 человек. Согласно исследованиям, тенденция сокращения приобрела постоянный характер и будет продолжаться до 2025 года.

В предыдущих исследованиях сообщалось, что до 2006 года численность населения Парижа ежегодно росла на 13 700 человек.

Согласно отчёту, у семей в Париже в среднем меньше детей чем у семей в других регионах страны. Вместе с тем, сокращается и рождаемость в столице. Так, если в 2000 году в Париже родилось 31 940 детей, в 2016 году эту число снизилось до 28 384 детей.

В отчёте говорится, что сокращение численности населения столицы вызвано крайне высокими ценами на недвижимость и арендными платами. Если в 2016 году один квадратный метр жилплощади в Париже стоил 5 650 евро, то в 2018 году стоимость квадратного метра выросла до 9 500 евро. Рост арендных плат, в свою очередь, вызван большим числом туристов в столице.

Ранее сообщалось, что более половины граждан Франции считают, что страна принимает слишком много мигрантов.