Численность населения Китая в 2024 году сократилась на 1,39 млн человек

Население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан.

Население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан.

Как передает Report , об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно распространенному докладу, за 12 месяцев в стране родились 9,54 млн человек, умерли 10,93 млн граждан. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,77 и 7,76 промилле соответственно.

Из официальных подсчетов следует, что численность мужского населения в Китае оценивается в 719,09 млн человек (уменьшение на 0,1%), а женского - 689,19 млн человек (почти без изменения). На лиц в возрасте от 16 до 59 лет приходится 60,9% (857,98 млн человек) - на 0,4 процентного пункта меньше, чем в 2023 году. Количество граждан старше 65 лет достигло 220,23 млн человек (увеличение на 1,6%).

Как видно из опубликованной статистики, в 2024 году городское население КНР выросло на 1,1% (до 943,5 млн человек). В сельской местности оно составило 464,78 млн человек, сократившись на 2,5%.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 году показатель снизился еще на 2,08 млн человек.