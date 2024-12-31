Численность населения Израиля в 2024 году впервые превысила 10 млн человек

Число жителей Израиля по итогам 2024 года впервые превысило отметку в 10 млн.

Число жителей Израиля по итогам 2024 года впервые превысило отметку в 10 млн.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное статистическое бюро (ЦСБ) еврейского государства.

Согласно его сводке, по состоянию на 31 декабря 2024 года население страны оценивается в 10,027 млн жителей. Среди них 7,707 млн (76,9%) составляют евреи, 2,104 млн (21%) - арабы, 0,216 млн (2,1%) - представители прочих национальностей.

По данным ЦСБ, прирост населения по итогам года составил 1,1%. Как отмечается в сводке, темпы роста снизились по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель достигал отметки 1,6%. "Снижение происходит в основном из-за большого числа израильтян, эмигрировавших из Израиля в 2024 году", - пояснили в статбюро.

В общей сложности за уходящий год в стране родились 181 тыс. младенцев (76% от еврейских матерей и в семьях других национальностей и 24% от арабских матерей). Умерли за год 51,4 тыс. израильтян. Сальдо миграции было отрицательным и составило 18,2 тыс. человек. В общей сложности рост населения в абсолютных цифрах с учетом всех показателей составил 112 тыс. человек.