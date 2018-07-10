Численность населения Евросоюза превысила 512 млн

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Общая численность населения 28 государств-членов Европейского союза (ЕС) по состоянию на 2018 год достигла 512,6 млрд человек.

Как передает Report, об этом сообщает Статистическая служба Европейского союза (Евростат).

По состоянию на начало 2017 года общая численность населения 28 государств-членов ЕС составляла 511 млн 521 тыс. 700 человек.

Таким образом, численность населения стран ЕС с прошлого года выросла на 1 млн 74 тыс. 700 человек.

Наиболее густонаселенными государствами ЕС остаются Германия (82,850 млн человек), Франция (67,221 млн), Великобритания (66,186 млн), Италия (60,484 млн) и Испания (46,659 млн).

Самыми редконаселенными странами ЕС являются Мальта (475,7 тысяч человек). За Мальтой следуют Люксембург (602 тысячи) и греческая часть Кипра (864,2 тысяч).