​Численность населения Египта к 2030 году может возрасти до 140 миллионов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Численность жителей Египта к 2030 году может составить 140 миллионов человек.

Как передает Report, с таким прогнозом в воскресенье выступил эксперт египетского Национального совета по вопросам населения Тарик Тауфик.

По данным сотрудника совета, общий коэффициент рождаемости за последние годы в Египте вырос на 35%.

"Если сохранятся такие темпы и дальше, то к 2030 году население Египта увеличится до ста сорока миллионов человек", — приводит слова эксперта портал издания "Youm7".

В настоящий момент, по данным Центрального агентства мобилизации Египта, численность населения страны составляет девяносто миллионов человек.

Стоит отметить, что население арабской республики увеличилось в два раза с 1984 года, и в три — с 1966 года.