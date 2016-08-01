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    ​Численность населения Египта к 2030 году может возрасти до 140 миллионов

    Общий коэффициент рождаемости за последние годы вырос на 35%

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Численность жителей Египта к 2030 году может составить 140 миллионов человек.

    Как передает Report, с таким прогнозом в воскресенье выступил эксперт египетского Национального совета по вопросам населения Тарик Тауфик.

    По данным сотрудника совета, общий коэффициент рождаемости за последние годы в Египте вырос на 35%.

    "Если сохранятся такие темпы и дальше, то к 2030 году население Египта увеличится до ста сорока миллионов человек", — приводит слова эксперта портал издания "Youm7".

    В настоящий момент, по данным Центрального агентства мобилизации Египта, численность населения страны составляет девяносто миллионов человек.

    Стоит отметить, что население арабской республики увеличилось в два раза с 1984 года, и в три — с 1966 года.

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