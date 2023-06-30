О нас

Численность Компартии Китая приблизилась к 100 млн

Численность Компартии Китая приблизилась к 100 млн Численность Коммунистической партии Китая (КПК) - самой большой политической партии в мире - превысила 98 млн.
Другие страны
30 июня 2023 г. 09:09
Численность Компартии Китая приблизилась к 100 млн

Численность Коммунистической партии Китая (КПК) - самой большой политической партии в мире - превысила 98 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Организационный отдел Центрального комитета КПК.

"Коммунистическая партия Китая насчитывала 98,04 миллиона членов на конец 2022 года", - говорится в сообщении.

Данные опубликованы накануне 102-й годовщины основания КПК, которая отмечается 1 июля. Ряды КПК увеличились почти на 1,33 млн (на 1,4%) по сравнению с 2021 годом.

На конец 2022 года в КПК насчитывалось около 5,07 млн организаций низового уровня, отмечается в сообщении Орготдела ЦК КПК.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
24 июня 2023 г. 01:13
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в России
24 июня 2023 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi