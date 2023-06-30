Численность Компартии Китая приблизилась к 100 млн

Численность Коммунистической партии Китая (КПК) - самой большой политической партии в мире - превысила 98 млн.

Численность Коммунистической партии Китая (КПК) - самой большой политической партии в мире - превысила 98 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Организационный отдел Центрального комитета КПК.

"Коммунистическая партия Китая насчитывала 98,04 миллиона членов на конец 2022 года", - говорится в сообщении.

Данные опубликованы накануне 102-й годовщины основания КПК, которая отмечается 1 июля. Ряды КПК увеличились почти на 1,33 млн (на 1,4%) по сравнению с 2021 годом.

На конец 2022 года в КПК насчитывалось около 5,07 млн организаций низового уровня, отмечается в сообщении Орготдела ЦК КПК.