О нас

Численность иммигрантов в США впервые за десятилетия начала сокращаться

Численность иммигрантов в США впервые за десятилетия начала сокращаться После более чем 50 лет быстрого роста иммигрантское население США начало сокращаться.
Другие страны
21 августа 2025 г. 20:42
Численность иммигрантов в США впервые за десятилетия начала сокращаться

После более чем 50 лет быстрого роста иммигрантское население США начало сокращаться.

Как передает Report, это следует из доклада Pew Research Center.

В январе 2025 года в стране проживали 53,3 млн иммигрантов - рекордное количество за всю историю. Однако в последующие месяцы число иммигрантов, покинувших страну или депортированных, превысило число прибывших. К июню численность иностранцев в США сократилась более чем на миллион человек, что стало первым снижением с 1960-х годов.

Согласно новому анализу данных Бюро переписи населения США, подготовленному Pew Research Center, на июнь 2025 года в стране проживали 51,9 млн иммигрантов, что составляет 15,4% от всего населения, снизившись с недавнего исторического максимума в 15,8%. При этом иммигранты составляли 19% рабочей силы США, что на один процентный пункт меньше и более чем на 750 тысяч работников меньше по сравнению с январем 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi