Численность иммигрантов в США впервые за десятилетия начала сокращаться

После более чем 50 лет быстрого роста иммигрантское население США начало сокращаться.

Как передает Report, это следует из доклада Pew Research Center.

В январе 2025 года в стране проживали 53,3 млн иммигрантов - рекордное количество за всю историю. Однако в последующие месяцы число иммигрантов, покинувших страну или депортированных, превысило число прибывших. К июню численность иностранцев в США сократилась более чем на миллион человек, что стало первым снижением с 1960-х годов.

Согласно новому анализу данных Бюро переписи населения США, подготовленному Pew Research Center, на июнь 2025 года в стране проживали 51,9 млн иммигрантов, что составляет 15,4% от всего населения, снизившись с недавнего исторического максимума в 15,8%. При этом иммигранты составляли 19% рабочей силы США, что на один процентный пункт меньше и более чем на 750 тысяч работников меньше по сравнению с январем 2025 года.