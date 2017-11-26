Численность экипажа на пропавшей подлодке Сан-Хуан была превышена

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ На борту пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» находились 44 человека вместо 37 положенных.

Как передает Report, об этом рассказал брат одного из младших офицеров субмарины.

По его словам, лишние семь человек не являлись подводниками. Среди них были боевые пловцы из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos и сотрудник флотской разведки. Эту информацию родственник моряка-подводника получил от супруги разведчика, передает «РИА Новости».