Численность боевой группы НАТО в Болгарии составит около 1 500 человек

Развертывание боевой группы НАТО в Болгарии завершится в середине октября, ее численность составит около 1 500 человек.

Развертывание боевой группы НАТО в Болгарии завершится в середине октября, ее численность составит около 1 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

"Боевая группа НАТО в Болгарии до конца еще не сформирована, но ждем, что к середине октября она достигнет оперативной готовности. Речь не идет о проблемах с личным составом, для ее функционирования необходимо подписать документы со странами - партнерами, прежде всего с Италией, на основе воинского контингента которой формируется группа. Впоследствии к Италии и Болгарии подключатся Греция и Северная Македония, Албания, Черногория и США. Наша группа будет находиться под оперативным командованием штаба, развернутого в Румынии. Ожидаем, что всего группа будет насчитывать около 1 500 человек", - сообщил министр.

Отвечая на вопросы, Стоянов сообщил о планах избавиться от старого оружия времен СССР, но признал, что из-за недостаточного финансирования этого добиться будет сложно. "Болгарская армия испытывает хроническое недофинансирование на протяжении 30 лет. Однако в 2023 году расходы на оборону достигнут 2% ВВП, планируем для многофункциональных патрульных кораблей, которые строятся, приобрести противокорабельные ракеты, предстоит приобрести зенитные управляемые ракеты, а потом и торпеды. Всего в инвестиционный план-программу включены 12 проектов, а на процесс перевооружения необходимо от 6 до 8 млрд левов (3-4 млрд евро), это будет длительный процесс, который потребует преемственности в работе", - отметил глава Минобороны.

Стоянов уточнил, что продолжается поиск вариантов по продлению летной годности истребителей МиГ-29, ресурс двигателей которых заканчивается. Возможно, что отремонтированные двигатели будут приобретены в Польше и Словакии.

Министр категорично заявил, что ремонта украинской военной техники на болгарских заводах не ведется. "В настоящее время ремонта украинской военной техники на территории страны не ведется, подобное желание украинской стороной заявлено не было", - сказал он.