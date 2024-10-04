Численность американских военных на Ближнем Востоке достигла 43 тыс. человек

США значительно увеличили численность своего воинского контингента на Ближнем Востоке, доведя его до 43 тыс. человек. Такое решение было принято Пентагоном в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ливаном.

США значительно увеличили численность своего воинского контингента на Ближнем Востоке, доведя его до 43 тыс. человек. Такое решение было принято Пентагоном в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ливаном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Обычно в регионе дислоцируется около 34 тыс. американских военнослужащих, однако в последние недели Вашингтон направил дополнительные силы, включая авианосную ударную группу, более 12 кораблей, истребители и другие летательные аппараты.