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Чиновников USAID отправили в отпуск после конфликта с DOGE

Чиновников USAID отправили в отпуск после конфликта с DOGE Директор по безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Вурхиз и его заместитель Брайан Макгилл были отправлены в административный отпуск.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 09:55
Чиновников USAID отправили в отпуск после конфликта с DOGE

Директор по безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Вурхиз и его заместитель Брайан Макгилл были отправлены в административный отпуск.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Причиной стали их попытки помешать сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) получить доступ к защищенным системам агентства.

По данным канала, команда DOGE пыталась получить доступ к личным файлам сотрудников и системам безопасности USAID. Когда господа Вурхиз и Макгилл отказались предоставить им доступ, сотрудники DOGE пригрозили привлечь правоохранительные органы. В итоге им удалось получить доступ к защищенным системам, но к каким именно файлам, неизвестно, сказали собеседники NBC.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в руководстве USAID находятся "радикалы-помешанные", а глава DOGE Илон Маск обвинил организацию в финансировании разработок биологического оружия.

"Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" - написал Маск в соцсети "X".

Ранее Трамп заморозил инициативы агентства на 90 дней — за это время должна пройти ревизия их программ.

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