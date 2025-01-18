Чиновники в США застигнуты врасплох из-за переноса места инаугурации Трампа

Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе правоохранители и ряд госслужащих, участвующих в организации мероприятия, которые узнали об измен

Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе правоохранители и ряд госслужащих, участвующих в организации мероприятия, которые узнали об изменениях из СМИ.

Как передает Report, пишет издание Washington Post.

"Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднества", - пишет издание.

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.

Отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А тысячи людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, пересмотрели свои планы поездки в столицу.