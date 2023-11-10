Чиновники ЕС и Китая по вопросам климата встретятся на следующей неделе

Высокопоставленные представители Европейского союза (ЕС) и Китая по вопросам климатических изменений проведут встречу в Пекине на следующей неделе.

Высокопоставленные представители Европейского союза (ЕС) и Китая по вопросам климатических изменений проведут встречу в Пекине на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как сообщил источник агентства, еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра отправится в Пекин для переговоров со специальным посланником КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Встреча станет возможностью для представителей Евросоюза и Китая высказать свои позиции и заложить основу для заключения сделок на саммите COP28, пишет Reuters.

Напомним, что 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.