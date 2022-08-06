Чиновник Тайваня найден мертвым

Утром 6 августа в номере отеля на юге Тайваня был найден мертвым заместитель главы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син

Утром 6 августа в номере отеля на юге Тайваня был найден мертвым заместитель главы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное информационное агентство.

Власти выясняют точную причину смерти чиновника. Оу Ян находился в командировке в южном округе Пиндун. Пост замглавы отдела исследований минобороны Тайваня он занял в начале 2022 года, чтобы контролировать проекты по производству ракет.