Чили отзывает своего посла из Венесуэлы

Президент Чили Габриэль Борич принял решение отозвать для консультаций посла республики в Венесуэле из-за заявлений главы МИД Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто по поводу преступной группировки Tren de Aragua ("Поезд Арагуа").
Как передает
"Безответственные заявления главы МИД Венесуэлы, игнорирующего существование группировки "Поезд Арагуа", вызывают тревогу и представляют собой серьезное оскорбление для тех, кто стал жертвой этой организации, а также демонстрируют отсутствие приверженности необходимому международному сотрудничеству в вопросах безопасности. <...> Я принял решение отозвать для консультаций посла в Венесуэле Хайме Гасмури для консультаций с целью собрать подробную информацию о текущей ситуации в стране и поручить ему предпринять все необходимые действия", - говорится в публикации.
Как сообщает газета El Tiempo, в начале недели Хиль во время встречи со своим колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо заявил, что зародившаяся в Венесуэле группировка "Поезд Арагуа" является выдумкой СМИ. "Поезд Арагуа" - это выдумка, созданная международными средствами массовой информации с целью создать ярлык для Венесуэлы", - приводит издание его слова.