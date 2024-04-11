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Чили отзывает своего посла из Венесуэлы

Чили отзывает своего посла из Венесуэлы Президент Чили Габриэль Борич принял решение отозвать для консультаций посла республики в Венесуэле из-за заявлений главы МИД Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто по поводу преступной группировки Tren de Aragua ("Поезд Арагуа").
Другие страны
11 апреля 2024 г. 20:21
Чили отзывает своего посла из Венесуэлы

Президент Чили Габриэль Борич принял решение отозвать для консультаций посла республики в Венесуэле из-за заявлений главы МИД Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто по поводу преступной группировки Tren de Aragua ("Поезд Арагуа").

Как передает Report, об этом чилийский лидер написал на своей странице в соцсети X.

"Безответственные заявления главы МИД Венесуэлы, игнорирующего существование группировки "Поезд Арагуа", вызывают тревогу и представляют собой серьезное оскорбление для тех, кто стал жертвой этой организации, а также демонстрируют отсутствие приверженности необходимому международному сотрудничеству в вопросах безопасности. <...> Я принял решение отозвать для консультаций посла в Венесуэле Хайме Гасмури для консультаций с целью собрать подробную информацию о текущей ситуации в стране и поручить ему предпринять все необходимые действия", - говорится в публикации.

Как сообщает газета El Tiempo, в начале недели Хиль во время встречи со своим колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо заявил, что зародившаяся в Венесуэле группировка "Поезд Арагуа" является выдумкой СМИ. "Поезд Арагуа" - это выдумка, созданная международными средствами массовой информации с целью создать ярлык для Венесуэлы", - приводит издание его слова.

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