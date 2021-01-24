Чили объявило угрозу цунами после землетрясения

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны из-за землетрясения магнитудой 7.

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны из-за землетрясения магнитудой 7.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении управления в Twitter.

"Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории. В соответствии с угрозой цунами... расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21:17 (04:17 бакинское время)", — говорится в сообщении.

Отметим, что стихийное бедствие произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23:36 UTC (03:36 бакинское время) на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения располагался в 1 328 км от чилийского города Пунта-Аренас.