Чили не признало новый президентский срок Мадуро

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Чили не признает новый президентский срок Николаса Мадуро и будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел страны Роберто Ампуэро.

"Сегодня черный день для демократии в Венесуэле. Сегодня Мадуро воздвиг надгробный камень над венесуэльской демократией", - приводит слова министра МИД Чили.Ампуэро еще раз подтвердил приверженность заявлению, принятому "Группой Лимы" по ситуации в Венесуэле.

"Мы не признаем это правительство, которое вступило в права сегодня, потому что это продолжение правления Николаса Мадуро, которого мы все знаем, которое стало причиной трагедии, которое оказывает влияние и на другие страны", - отметил министр, добавив, что Чили признает Национальную ассамблею Венесуэлы - парламент, находящийся в оппозиции к Мадуро.

Вместе с тем он подчеркнул, что Чили "будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне, как это и делает сейчас".