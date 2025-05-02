Chevron прекратила поставки нефти Венесуэлы в США

Американская компания Chevron из-за односторонних санкций Вашингтона была вынуждена прекратить поставки нефти из Венесуэлы в США, но эти объемы были перенаправлены на другие рынки.

Американская компания Chevron из-за односторонних санкций Вашингтона была вынуждена прекратить поставки нефти из Венесуэлы в США, но эти объемы были перенаправлены на другие рынки.

Как передает Report , об этом заявил глава компании Майк Вирт в ходе телеконференции.

"У нас долгая история в этой стране, и мы считаем, что наше присутствие было полезным для Венесуэлы, было полезным для США. Мы действовали в условиях различных форм санкций со стороны OFAC, начиная с первой администрации Трампа и заканчивая администрацией Байдена и продолжая при нынешней администрации. Недавние изменения привели к тому, что мы не смогли выплачивать налоги и роялти за поставки венесуэльской нефти в США. И вот эти поставки прекратились. Поставки нефти по-прежнему продолжаются. Они просто направляются на другие рынки", - сказал он.

По словам Вирта, Китай является крупнейшим импортером венесуэльской нефти и "в СМИ появились сообщения о том, что чиновники правительства Венесуэлы на этой неделе были в Китае, обсуждая возможность увеличения продаж в Китай".

Ранее исполнительный вице-президент боливарианской республики, министр углеводородов Делси Родригес сообщала, что Chevron вернула венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA нефть в связи с экономической войной, развязанной правительством США, и невозможностью оплаты Венесуэле поставок углеводородного сырья из-за наложенных санкций.