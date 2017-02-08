Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Гватемалы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в международном аэропорту Ла Аурора в столице Гватемалы.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник местный портал Prensa Libre.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Вертолет упал недалеко от главной взлетно-посадочной полосы аэропорта. По предварительным данным, вертолет принадлежал частной компании. Причина происшествия не сообщается.

В результате инцидента следующие в Гватемалу международные рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.