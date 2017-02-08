 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Гватемалы

    Причина происшествия не сообщается

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в международном аэропорту Ла Аурора в столице Гватемалы.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник местный портал Prensa Libre.

    Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

    Вертолет упал недалеко от главной взлетно-посадочной полосы аэропорта. По предварительным данным, вертолет принадлежал частной компании. Причина происшествия не сообщается.

    В результате инцидента следующие в Гватемалу международные рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi