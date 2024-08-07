Четыре заместителя главы ЦБ Бангладеш ушли в отставку

Четыре заместителя управляющего Банка Бангладеш (центробанк) подали в отставку.

Четыре заместителя управляющего Банка Бангладеш (центробанк) подали в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Observer.

По ее данным, утром у здания ЦБ собралось множество протестующих. Четыре заместителя главы банка были вынуждены оставить свои должности после того, как около 400 сотрудников финансового учреждения обвинили их в коррупции. Отмечается, что управляющий ЦБ Абдур Руф Талукдер и два его заместителя в это время отсутствовали на рабочем месте.

5 августа на фоне массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Было принято решение о формировании временного правительства. 6 августа его главой назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

В ряде городов страны проходят акции протеста, участники которых громят и поджигают дома сторонников бывшей правящей партии "Авами лиг".