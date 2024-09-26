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Четыре военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов в ОАЭ

Четыре военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов в ОАЭ Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 17:54
Четыре военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов в ОАЭ

Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

"Мы выражаем соболезнования близким военнослужащих, которые пожертвовали своими жизнями в ходе выполнения задачи по транспортировке боеприпасов на одной из военных баз на территории страны", - заявил замминистра обороны ОАЭ Матар аль-Захири.

По его словам, раненые в результате инцидента находятся на лечении в ОАЭ. Ранее сообщалось, что еще девять военнослужащих получили ранения.

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