Четыре туриста из Финляндии погибли в Зимбабве при крушении самолёта

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Четверо туристов из Финляндии и пилот, гражданин Зимбабве, погибли при крушении самолёта в провинции Масвинго, сообщает ZimLive.com, передает Report.

На место крушения воздушного судна Cessna 182 отправились следователи. Посольство Финляндии в Хараре уведомлено о случившемся, официальной информации о гибели граждан страны пока не поступало. По словам друзей погибшего пилота Барри Стайла, он должен был доставить туристов к водопаду Виктория.

Ранее два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в Германии.