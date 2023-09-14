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Четыре страны потребовали от Ирана информацию о местонахождении ядерных материалов

Четыре страны потребовали от Ирана информацию о местонахождении ядерных материалов Великобритания, Германия, США и Франция потребовали от Ирана предоставить сведения о местонахождении ядерных материалов.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 13:02
Четыре страны потребовали от Ирана информацию о местонахождении ядерных материалов

Великобритания, Германия, США и Франция потребовали от Ирана предоставить сведения о местонахождении ядерных материалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении четырех стран на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном британским МИД на сайте правительства.

"Что касается нерешенных вопросов о гарантиях [МАГАТЭ], то мы отмечаем, что Иран до сих пор не рассмотрел тему наличия частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных агентством в Туркузабаде и Варамине. В соответствии с четким запросом агентства Ирану необходимо без дальнейших задержек предоставить технически достоверную информацию о текущем местоположении ядерного материала и загрязненного оборудования в Туркузабаде и Варамине", - отмечается в тексте.

В заявлении подчеркивается, что пока Иран не предоставит "технически достоверные бъяснения" в ответ на запрос МАГАТЭ, оно не сможет подтвердить правильность и полноту утверждений иранской стороны.

"Четверка" потребовала от Ирана разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым. Также в тексте отмечается, что страны призывают "без промедления прояснить все нерешенные вопросы" и выполнять свои юридические обязательства по гарантиям МАГАТЭ.

Согласно опубликованному 4 марта по итогам визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси совместному заявлению МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), Иран намерен позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также предоставить доступ к трем ядерным объектам. В документе указывалось, что стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

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Версия на азербайджанском языке Dörd ölkə İrandan nüvə materiallarının yerini deməsini tələb edib
Версия на английском языке 4 countries demand Iran to provide information on location of nuclear materials

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