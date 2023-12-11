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Четыре страны ЕС намерены добиваться прекращения огня в Газе

Четыре страны ЕС намерены добиваться прекращения огня в Газе Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о намерении добиться устойчивого режима прекращения огня в Газе вместе с лидерами Испании, Мальты и Бельгии.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 20:37
Четыре страны ЕС намерены добиваться прекращения огня в Газе

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о намерении добиться устойчивого режима прекращения огня в Газе вместе с лидерами Испании, Мальты и Бельгии.

Как передает Report, его слова приводит Sky News.

Вардакар заявил, что в среду направляется в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию в Газе с главами правительств стран Европейского союза (ЕС). К нему присоединятся Испания, Мальта и Бельгия, которые призовут к прекращению огня, отмечается в материале.

«У нас здесь, в Ирландии, — и, конечно, в Испании, Мальте, Бельгии, — у нас очень твердое мнение, что нам нужно длительное прекращение огня, потому что продолжительность страданий простых невинных палестинцев в Газе, на мой взгляд, невыносима», — сказал Варадкар.

Он привел данные ООН, согласно которым ситуация на территории палестинского анклава может привести к гуманитарной катастрофе, и стать причиной дальнейшей радикализации людей, что приведет к неприятностям в будущем. По словам Вардакара, такое развитие событий является непропорциональным ответом со стороны Израиля.

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