Четыре сотрудника минтранса Кыргызстана погибли при сходе снежной лавины

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Снежная лавина накрыла три машины на 255-м километре стратегической автомагистрали Бишкек-Ош в Кыргызстане, в результате четыре человека погибли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МЧС республики.

"Снежная масса обрушилась на машины Toyota, Lexus и Subaru, в которых в это время были люди. В автомобиле Toyota находились четыре сотрудника министерства транспорта и дорог республики, они погибли на месте. Водителя и двух пассажиров Lexus, а также находившихся в Subaru троих людей спасателям удалось извлечь из-под завала живыми", - сообщили в МЧС.