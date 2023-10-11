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Четыре ребенка погибли в пожаре в Испании

Четыре ребенка погибли в пожаре в Испании По меньшей мере четыре человека погибли, еще восемь пострадали в результате пожара в жилом здании в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия).
Другие страны
11 октября 2023 г. 10:24
Четыре ребенка погибли в пожаре в Испании

По меньшей мере четыре человека погибли, еще восемь пострадали в результате пожара в жилом здании в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила региональная служба экстренной помощи в социальной сети "X".

"Погибли четыре человека, все несовершеннолетние, а восемь пострадавших были доставлены в различные больничные центры", - говорится в публикации. Причины возникновения пожара не уточняются.

Как сообщила газета El Mundo, возгорание началось примерно в 04:00 по местному времени. Через несколько часов ситуацию удалось взять под контроль.

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Версия на английском языке At least four young people killed in Spanish fire

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