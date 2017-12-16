Четыре палестинца погибли при столкновениях в Израиле

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Четыре палестинца погибли от огнестрельных ранений в пятницу в столкновениях с израильтянами на фоне очередной волны протестов, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.

Столкновения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме обострились после пятничных молитв. Палестинцы начали жечь покрышки и бросать камни в израильских пограничников, которые открывали по атакующим огонь и применяли слезоточивый газ.

За сутки ранения получили около 400 палестинцев, уточняется в сообщении.