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    Четыре палестинца погибли при столкновениях в Израиле

    Они погибли от огнестрельных ранений в пятницу

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Четыре палестинца погибли от огнестрельных ранений в пятницу в столкновениях с израильтянами на фоне очередной волны протестов, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.

    Столкновения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме обострились после пятничных молитв. Палестинцы начали жечь покрышки и бросать камни в израильских пограничников, которые открывали по атакующим огонь и применяли слезоточивый газ.

    За сутки ранения получили около 400 палестинцев, уточняется в сообщении.

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