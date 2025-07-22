Четыре оппозиционные партии Молдовы формируют избирательный блок

Четыре оппозиционные молдавские партии договорились сформировать избирательный блок, который будет противостоять прозападным партиям на парламентских выборах в сентябре этого года.

Четыре оппозиционные молдавские партии договорились сформировать избирательный блок, который будет противостоять прозападным партиям на парламентских выборах в сентябре этого года.

Как передает Report, об этом на совместном брифинге заявили лидеры Партии социалистов Республики Молдова, Партии коммунистов Республики Молдова, партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" Игорь Додон, Владимир Воронин, Василий Тарлев и Ирина Влах.

По словам Додона, блок будет "защищать молдавскую идентичность и христианскую веру, нейтралитет и суверенитет". Во внешней политике блок планирует вести сбалансированное партнерство со всеми странами.

Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центризбиркоме. По словам Додона, объединения левоцентристской оппозиции позволят оправдать ожидания примерно 50% избирателей.