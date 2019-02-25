Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В миграционной службе Колумбии сообщили, что четыре колумбийских консула в воскресенье, 24 февраля, покинули территорию Венесуэлы.

Как передает Report, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия.

Уточняется, что консулы перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты и вернулись в Колумбию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. Он дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.