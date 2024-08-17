Четыре европейские страны приветствовали продолжение переговоров по Газе

Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали продолжение технической работы на переговорах по прекращению огня в секторе Газа.

Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали продолжение технической работы на переговорах по прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Франции Стефана Сежурне, Германии Анналены Бербок и Италии Антонио Таяни, распространенном Форин-офисом.

"Мы приветствуем тот факт, что техническая работа продолжится в ближайшие дни как по гуманитарным положениям, так и по конкретным мерам, касающимся заложников и задержанных, и что высокопоставленные должностные лица затем вновь соберутся до конца следующей недели с целью заключения соглашения", - заявили министры.

Они призвали все стороны продолжать позитивно и гибко участвовать в этом процессе, подчеркнув важность предотвращения любых действий по эскалации в регионе, которые могли бы подорвать перспективы мира.

"Слишком многое поставлено на карту", - подытожили главы ведомств.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли "в позитивной атмосфере". Следующий раунд намечен на 21 августа и должен пройти в Каире.