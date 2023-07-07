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Четыре этажа Минэнерго Великобритании закрыли из-за насекомых

Четыре этажа Минэнерго Великобритании закрыли из-за насекомых Четыре этажа Министерства энергетики и углеродной нейтральности Великобритании временно закрыли для сотрудников из-за насекомых.
Другие страны
7 июля 2023 г. 17:39
Четыре этажа Минэнерго Великобритании закрыли из-за насекомых

Четыре этажа Министерства энергетики и углеродной нейтральности Великобритании временно закрыли для сотрудников из-за насекомых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По данным издания, на втором, третьем, четвертом и пятом этажах здания в течение недели были обнаружены насекомые, однако какие именно, не сообщается. После жалоб сотрудников в помещениях неоднократно проводилась уборка, но в пятницу доступ пришлось ограничить для более "тщательной очистки и обработки", пояснила газета. Помимо сотрудников Минэнерго, в здании работают представители Министерства бизнеса и торговли.

"Мы понимаем, что ситуация вызывает беспокойство и доставляет неудобства, <...> принимаются все необходимые меры, чтобы справиться с ситуацией быстро и эффективно", - заявили представители хозяйственного управления министерства. Они обещают устранить вредителей и восстановить порядок в помещениях к 10 июля.

Это не первый случай, когда вредителей обнаруживают в правительственных зданиях Великобритании. Издание отмечает, что крысы - обычное явление в Вестминстерском дворце, где располагается парламент страны, так что некоторые его члены даже завели кошек для борьбы с паразитами.

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