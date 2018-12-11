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    Четыре человека стали жертвами снежной бури в США

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В результате снежного шторма, обрушившегося на американский штат Северная Каролина, погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC.

    По данным Национальной метеорологической службы США, после снегопада высота снежного покрова в нескольких районах штата превысила 60 см. Движение на дорогах парализовано, сообщается о порядка 500 ДТП.

    Власти Северной Каролины посоветовали жителям штата воздержаться от поездок.

    "Оставайтесь дома. Готовьте подарки к Рождеству, наряжайте елки и смотрите футбол", - написал в Twitter губернатор штата Рой Купер.

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