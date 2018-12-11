Четыре человека стали жертвами снежной бури в США

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В результате снежного шторма, обрушившегося на американский штат Северная Каролина, погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

По данным Национальной метеорологической службы США, после снегопада высота снежного покрова в нескольких районах штата превысила 60 см. Движение на дорогах парализовано, сообщается о порядка 500 ДТП.

Власти Северной Каролины посоветовали жителям штата воздержаться от поездок.

"Оставайтесь дома. Готовьте подарки к Рождеству, наряжайте елки и смотрите футбол", - написал в Twitter губернатор штата Рой Купер.