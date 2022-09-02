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Четыре человека пострадали в результате стрельбы перед лицеем в Ницце

Четыре человека пострадали в результате стрельбы перед лицеем в Ницце По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы перед зданием лицея в Ницце на юге Франции.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 20:43
Четыре человека пострадали в результате стрельбы перед лицеем в Ницце

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы перед зданием лицея в Ницце на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел перед лицеем Онорэ д'Эстьен-д'Орв, который расположен неподалеку от центра города. Телеканал не приводит подробности произошедшего. В то же время местная газета Nice-Matin сообщает, что среди пострадавших есть 17-летняя ученица этого лицея.

Полиция не обнаружила стрелка на месте происшествия. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия и, вероятно, из окна одного из ближайших домов. Префектура полиции Ниццы распорядилась установить периметр безопасности вокруг зоны происшествия, временно изменена работа общественного транспорта в этом районе.

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Версия на английском языке Four people injured in shooting outside lyceum in Nice
Версия на азербайджанском языке Fransada liseyin qarşısında atışma olub, yaralananlar var

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