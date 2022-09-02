Четыре человека пострадали в результате стрельбы перед лицеем в Ницце

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы перед зданием лицея в Ницце на юге Франции.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы перед зданием лицея в Ницце на юге Франции.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел перед лицеем Онорэ д'Эстьен-д'Орв, который расположен неподалеку от центра города. Телеканал не приводит подробности произошедшего. В то же время местная газета Nice-Matin сообщает, что среди пострадавших есть 17-летняя ученица этого лицея.

Полиция не обнаружила стрелка на месте происшествия. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия и, вероятно, из окна одного из ближайших домов. Префектура полиции Ниццы распорядилась установить периметр безопасности вокруг зоны происшествия, временно изменена работа общественного транспорта в этом районе.