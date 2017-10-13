Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Швеции

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек получили травмы в четверг в результате стрельбы в центре города Треллеборг на юге Швеции.
Как передает Report, об этом сообщила газета Aftonbladet.
Раненые были госпитализированы.
Подробностей о стрелявших и состоянии пострадавших пока не приводится.
При этом отмечается, что начата полицейская операция по поиску "одного или нескольких правонарушителей". Район оцеплен для проведения расследования.
News DepartmentАвтор новости
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