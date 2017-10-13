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    Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Швеции

    Полиция проводит операцию по поиску злоумышленников

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек получили травмы в четверг в результате стрельбы в центре города Треллеборг на юге Швеции.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Aftonbladet.

    Раненые были госпитализированы.

    Подробностей о стрелявших и состоянии пострадавших пока не приводится.

    При этом отмечается, что начата полицейская операция по поиску "одного или нескольких правонарушителей". Район оцеплен для проведения расследования.

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