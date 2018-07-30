Четыре человека пострадали в результате падения вертолета в Пекине - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Вертолет разбился на севере Пекина, пострадали четыре человека, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ЧП произошло сегодня в 11.00 (7.00 по Баку) по местному времени вблизи моста Цзисянсы на севере столицы. На опубликованных в сети видеокадрах с места событий видно, как вертолет перед падением делает несколько оборотов вокруг себя. По словам очевидцев, в результате падения вертолет развалился на две части.

По заявлению полиции, "из-за технической неисправности, гражданский вертолет совершил вынужденную посадку, в результате ЧП четыре человека, находившихся на борту вертолета, получили легкие ранения, на земле никто не пострадал".